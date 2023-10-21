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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United maçında olay çıktı UEFA, Galatasaray'a para cezası kesti! - GS Haberleri - Galatasaray Haberleri

        UEFA'dan Galatasaray'a para cezası!

        UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçtaki tribün olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara para cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:20
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        UEFA'dan Galatasaray'a ceza!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmadan, sarı-kırmızılılara bir ceza geldi.

        UEFA'dan yapılan açıklamada bu maçta sahaya yabancı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı takıma 30 bin Euro para cezası kesildi.

        UEFA Disiplin Kurulu'nun bir diğer kararı meşale yakılmasından dolayı Galatasaray'ın 3 bin 500 Euro para cezasına çarptırılması oldu. Zarar verici hareketlerin karşılığı ise 8 bin Euro olarak belirlendi. Taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle ise 10 bin Euro cezaya hükmedildi. Toplam para cezası böylece 51 bin 500 Euro oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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