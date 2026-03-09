Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev!

Hürmüz krizi nasıl çözülecek? Milyar dolarlık yükler korunmasız mı? Çatışma bölgeleri poliçe dışı mı? Denizde savaş riski varsa gemiler nasıl sigortalanıyor? Savaş nereye kadar sürecek? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran'ın stratejisinin kodları ne? Savaş bölgesel hale gelir mi? Burası Haftasonu'nd... Daha Fazla Göster

Hürmüz krizi nasıl çözülecek? Milyar dolarlık yükler korunmasız mı? Çatışma bölgeleri poliçe dışı mı? Denizde savaş riski varsa gemiler nasıl sigortalanıyor? Savaş nereye kadar sürecek? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran'ın stratejisinin kodları ne? Savaş bölgesel hale gelir mi? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu; İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel Karabel, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin anlattı. Daha Az Göster