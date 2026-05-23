UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona!
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Lyon'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Katalan ekibi, son 6 sezonda 4. kez Devler Ligi'nde zafere ulaştı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:44
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. Norveç'in Oslo kentindeki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Barcelona'ya kupayı getiren golleri 55 ve 70. dakikalarda Ewa Pajor, 90 ile 90+3. dakikalarda da Salma Paralluelo kaydetti.
SON 6 SEZONDA 4. ŞAMPİYONLUK
Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Barcelona, 4. kez dev kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Barcelona'nın kadın futbolcuları ligde ise son 8 sezonu şampiyon tamamlamayı başardı.
