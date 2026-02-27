Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nin gol ve asist kralı Samsunspor'dan! - Yılport Samsunspor Haberleri

        UEFA Konferans Ligi’nin gol ve asist kralı Samsunspor'dan!

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Samsunspor'da Çadlı forvet Marius Mouandilmadji gol krallığında, Danimarkalı orta saha Carlo Holse ise asist krallığında birinci sırada bulunuyor.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:08
        Kuzey Makedonya ekibi Shkendija’yı eleyerek Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdıran Samsunspor, bireysel performanslar ile de öne çıkıyor. Samsun ekibinde 8 maçta 7 gol atan Marius Mouandilmadji, en yakın rakibinin 2 gol önünde gol krallığında zirvede yer alıyor. Dün Shkendija filelerini de 2 kez sarsan Mouandilmadji’nin en yakın takipçileri ise 5’er golle AZ Alkmaar’dan Sven Mijnans, Noah’tan Nardin Mulahusejnovic, Lech Poznan’dan Mikael Ishak ve Ferencvaros’tan Franko Kovacevic.

        Samsunsporlu futbolcular sadece gol noktasında değil, asist sayısında da Avrupa’da başı çekiyor. 8 maçta 4 asisti bulunan Carlo Holse de UEFA Konferans Ligi’nde zirvede yer alıyor. Lech Poznanlı Luis Palma ile aynı asist sayısına sahip olan Holse, buna rağmen dakika başına asist sayısında daha iyi olması sebebiyle ilk sırada bulunuyor.

        Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nden elenmesiyle Galatasaray ile birlikte Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden 2 takımdan biri olan Samsunspor, son 16 turunda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk veya İspanya’nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek.

        Samsunspor, bu turu da geçerse çeyrek finale çıkma başarısı gösterecek ve adını son 8 takım arasına yazdıracak.

