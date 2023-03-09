İLK 15 SIRA ÇOK ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. olan Türkiye, bu nedenle gelecek sezon Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 4 eleme turu oynayacak. Kupa şampiyonu, lig 2'ncisi ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Bu sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılma hakkı elde edeceğiz.