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UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

2024-25 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 11 içinde tamamlaması gerekiyor. Avrupa'da üç temsilci ile yolumuza devam ederken en kritik günlerden birine geldik. Türk takımları bu akşam oynayacağı maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarırsa, ülke puanı sıralamasında Sırplar'ı geçerek 11. sıraya yerleşecek. İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel listesi ve muhtemel senaryolar...

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  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Kulüplerimiziz Avrupa kupalarına katılımını etkileyen UEFA ülke puanı sıralamasında bu akşam oynanacak Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bir hayli önem taşıyor.
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İLK 15 SIRA ÇOK ÖNEMLİ

    Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. olan Türkiye, bu nedenle gelecek sezon Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 4 eleme turu oynayacak. Kupa şampiyonu, lig 2'ncisi ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Bu sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılma hakkı elde edeceğiz.
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İLK 12'YE GİRERSEK DEVLER LİGİ'NE DİREKT KATILMA İHTİMALİ VAR

    Türkiye sezon sonunda UEFA ülke sıralamasında ilk 12'ye girdiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkını elde edebilir... İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024-2025'ten itibaren lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak.
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    BU SEZONKİ DURUM NE?

    Bu sezonu ülke puanu sıralamasında ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024-2025'te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İngiltere - 103.855 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İspanya - 89.712 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Almanya - 80.606 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İtalya - 74.354 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Fransa - 60.331 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Hollanda - 57.300 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Portekiz - 54.716
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Belçika - 39.400 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İskoçya - 36.400 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Avusturya - 34.000 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Sırbistan - 32.375 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Türkiye - 31.500 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    İsviçre - 29.675 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Ukrayna - 29.300 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Çekya - 29.050 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Norveç - 29.000 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Danimarka - 27.825 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Rusya - 26.215 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Hırvatistan - 25.400 puan
  • UEFA ülke puanı sıralamasında kritik gün! Türkiye kaçıncı sırada?

    Yunanistan - 25.225 puan

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