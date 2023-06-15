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UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan
HABERTURK.COM

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Twente kentindeki De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için çabalarken 84'te oyuna giren Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

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