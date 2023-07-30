Ufuk Özkan'dan haber var: Organ nakline gerek kalmadı
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıklayan ünlü oyuncu, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini söyledi
Pek çok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti.
48 yaşındaki oyuncu, basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaparak, karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini duyurmuştu.
Ufuk Özkan, "Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Zor günler geçiren oyuncudan güzel haber geldi. Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini söyledi.
Ufuk Özkan şu ifadeleri kullandı: Günaydın. Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür, ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Hepinize, ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim sarılmak istiyorum. Desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet ağabeyime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur Yaprak hocalarıma artık dostlarıma diyorum çok teşekkür ediyorum. (Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor) Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler.