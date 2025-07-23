Uganda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Uganda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Doğu Afrika'nın yemyeşil doğasıyla öne çıkan ülkesi Uganda da telefon kodu ve alan adı uzantısı gibi kendine has özelliklere sahiptir. Viktorya Gölü kıyısında konumlanan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken bir ülke olması dikkat çekicidir. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile dünya genelinde ilgi çekmiştir. Peki Uganda telefon kodu ne? Halk para birimi olarak ne kullanıyor? Resmi iletişim kodları neler?
UGANDA TELEFON KODU
Uganda telefon kodu ilgili ülkeye farklı bir ülkeden arama yaparken kullanılan ülke telefon kodudur. Bu kod +256’dır. Yurt dışından Uganda’daki bir numarayı aramak isteyenlerin öncelikle bu kodu girme şartı vardır. Aksi durumda arama gerçekleştirilemez. Uganda’daki şehir içi telefon numaraları ise çoğunlukla 9 haneden meydana gelir. Mobil hatlar yaygın ülke içerisinde yaygın olarak kullanılır. Uganda içerisinde sabit ve mobil iletişim hizmetleri sunulsa da cep telefonu kullanımı çok daha yaygındır.
UGANDA PARA BİRİMİ
Uganda para birimi Uganda Şilini (UGX)’dir. İşte bazı bilgiler;
UGANDA PLAKA KODU
Uganda plaka kodu EAU olarak tanımlanmıştır. Açılımı “East Africa Uganda” olan bir koddur. Ancak ülke içindeki araba plakaları daha çok siyah zemin üzerine sarı yazı ile tanınır. Plakalar, alfabetik bir harf dizisi ve ardından gelen sayı kombinasyonlarından tasarlanmıştır. Ülkedeki özel araçlar, ticari araçlar ve resmi taşıtlar için farklı renk ve formatları ayarlanmıştır. Özellikle sarı arka planlı plakalar özel otomobillere; kırmızı arka planlılar ise resmi veya diplomatik araçlara tanımlıdır.
UGANDA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Uganda hangi alan adı uzantısı? Ülkenin internet üzerindeki ulusal alan adı uzantısı “.ug”’dur. Bu alan adı uzantı; devlet kurumları, üniversiteler, yerel işletmeler ve bireyler tarafından tercih edilebilir. Resmi sitelerde yaygın şekilde gov.ug, edu.ug gibi uzantılar tercih edilir. Ancak ticari amaçlı siteler için com.ug veya org.ug gibi alternatifler sunulmuştur. Ülkenin dijital altyapısı her geçen gün gelişim gösterir.
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