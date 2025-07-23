Uganda telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Uganda'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

UGANDA TELEFON KODU

Uganda telefon kodu ilgili ülkeye farklı bir ülkeden arama yaparken kullanılan ülke telefon kodudur. Bu kod +256’dır. Yurt dışından Uganda’daki bir numarayı aramak isteyenlerin öncelikle bu kodu girme şartı vardır. Aksi durumda arama gerçekleştirilemez. Uganda’daki şehir içi telefon numaraları ise çoğunlukla 9 haneden meydana gelir. Mobil hatlar yaygın ülke içerisinde yaygın olarak kullanılır. Uganda içerisinde sabit ve mobil iletişim hizmetleri sunulsa da cep telefonu kullanımı çok daha yaygındır.

UGANDA PARA BİRİMİ

Uganda para birimi Uganda Şilini (UGX)’dir. İşte bazı bilgiler;

1 Uganda Şilini, 100 cent'e bölünmüştür.

Ancak yine de cent kullanımı günlük hayatta nadirdir.

Hem madeni hem de kâğıt paralar kullanılır.

Kâğıt paralar genellikle 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 ve 50.000 UGX şeklindedir.

Uganda’da enflasyon oranı zaman zaman yüksek seyreder.

Bu noktada yerel para birimi değer kaybedebilir.

Turistler için döviz bozdurma işlemleri bankalarda veya lisanslı döviz bürolarında yapılmalıdır.

UGANDA PLAKA KODU

Uganda plaka kodu EAU olarak tanımlanmıştır. Açılımı “East Africa Uganda” olan bir koddur. Ancak ülke içindeki araba plakaları daha çok siyah zemin üzerine sarı yazı ile tanınır. Plakalar, alfabetik bir harf dizisi ve ardından gelen sayı kombinasyonlarından tasarlanmıştır. Ülkedeki özel araçlar, ticari araçlar ve resmi taşıtlar için farklı renk ve formatları ayarlanmıştır. Özellikle sarı arka planlı plakalar özel otomobillere; kırmızı arka planlılar ise resmi veya diplomatik araçlara tanımlıdır.