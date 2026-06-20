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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Uğurcan Çakır: Beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık!

        Uğurcan Çakır: Beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık!

        2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Paraguay mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        "Beklentiyi yükselttik, özür dilerim!"

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

        Milli kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

        Maç hakkında konuşacak bir şey olmadığını söyleyen Uğurcan, "Ülkemizden özür dilerim! Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık! Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok! Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik." dedi.

        "BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

        Açıklamalarına devam eden milli file bekçisi, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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