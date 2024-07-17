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        Haberler Spor Voleybol Ukrayna: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ukrayna: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:30
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        U18 Milli Takımı, Ukrayna'yı devirdi!
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        Avrupa Şampiyonası'nda altıncı maçına çıkan 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.

        Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ukrayna ile karşılaştı.

        Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 25-23, 18-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

        Grubunda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.

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