        Ukraynalı sporcuya "kask" nedeniyle diskalifiye!

        Ukraynalı sporcuya “kask” nedeniyle diskalifiye!

        Savaşta ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takan Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi

        Giriş: 12.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:45
        Ukraynalı sporcuya "kask" nedeniyle diskalifiye!
        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), savaşta hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takmaya devam ettiği gerekçesiyle Ukraynalı Vladyslav Heraskevych'i oyunlardan diskalifiye etti.

        IOC, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda skeletonda yarışan ve tüm antrenman turlarında söz konusu kaskı takan 27 yaşındaki Heraskevych'e, "kuralları ihlal edeceği" gerekçesiyle yarışlarda kaskı kullanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

        IOC'den yapılan açıklamada, başkan Kirsty Coventry'nin bu sabah yarışlar önce sporcuyu ziyaret ederek, kaskı takmaması konusunda ikna etmek için girişimde bulunduğu ancak Heraskevych'in bunu kabul etmediği kaydedildi. IOC, Heraskevych'in siyasi propaganda nedeniyle değil, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği için diskalifiye edildiğini savundu.

        Karara ABD merkezli X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.

