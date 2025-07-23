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        Haberler Magazin Ülkü Gözen Stewart'tan yeni kitap: 'Nesrin'in Hamam Böcekleri'

        Ülkü Gözen Stewart'tan yeni kitap: 'Nesrin'in Hamam Böcekleri'

        Yazar Ülkü Gözen Stewart, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve günümüz ilişkilerindeki çarpıklıklara ayna tuttuğu yeni kitabı 'Nesrin'in Hamam Böcekleri' ile okuyucunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:46
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        Ülkü Gözen Stewart'tan yeni kitap
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        Ünlü yazar Ülkü Gözen Stewart, hiç dur durak bilmeden çalışmalarına devam ederken, yeni kitabı 'Nesrin'in Hamam Böcekleri'ni piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son dönemde tamamen bozulan ilişkileri, saygının ve sevginin tamamen bittiği evlilikleri, ilişkilerde yaşanan tekdüzeliği, özensiz ve kalitesiz cinselliği; kadının ve erkeğin hayat kalitesini artırışını kaleme aldığı romanında, aslında günümüzde bu tarz kadın-erkek ilişkilerine fazlasıyla rastlıyoruz.

        Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altını sıkça çizen kitabında, kadın-erkek ilişkilerindeki hassas olaylara değinen Ülkü Gözen Stewart, kadınlara ve erkeklere şöyle sesleniyor: Değerli Kadınlar! Aşkı cepte, bedende, üçgen vücutta değil; erkeğin duruşunda arayın! Kelebek erkekler de var, buna inanın...

        Sayın Erkekler! Kadın çiçektir; narindir ve güzel kokar. Onları dalından koparmadan koklayın. Kadınları dalından koparıp kenarınıza, cebinize koyamazsınız; onları çekmecenizde tutamazsınız, kuruyup ölürler! Kadınları kurutup öldürmek yerine, onları kalbinize ekin ve onlara göstereceğiniz sevgi ile saygınızla bol bol sulayarak yaşatın! Kadınların hazin sonu değil, onların can suyu olun!

        Nesrin'in Hamam Böcekleri kitabı, günümüz ilişkilerinin altını kalın bir çizgiyle çizerek anlatıyor.

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        #Nesrinin Hamam Böcekleri
        #Ülkü Gözen Stewart
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