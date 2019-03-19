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Fotoğrafı sayfasında yayınlayan oyuncu yayınladığı kareye, "Seninle birlikte nice yollar yaptık ama bu kez sonsuzluğa yalnız gidiyorsun... Yüreğim acıyor... Hoşça kal arkadaşım hoşça kal Ayşenim...." notunu düşmüş...