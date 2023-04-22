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Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk iki mücadelesi veren Beşiktaş, 31. haftada küme düşme hattındaki Ümraniyespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaan galip ayrılıp Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. 
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

    Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MERT
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ROSIER
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SAISS
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    COLLEY
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MASUAKU
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    AMIR HADZIAHMETOVIC
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SALİH UÇAN
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GHEZZAL
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MAXIM
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CENK TOSUN
  • Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ABOUBAKAR

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