İBRAHİM YILDIZ: Arda, İsmail, Zajc oynayanlardan daha mı kötü? Dağınık bir görüntü veren takımda çözüm üretecek bir tek isim var. O da Arda. Ne yazık ki, Arda kulübeye zincirlenmiş durumda. Jesus’un bu oyuncuyla ilgili bir inadı var gibi. Hiç kimse, Arda’nın oynayanlardan daha kötü olduğunu söyleyemez. Böyle olunca doğal olarak Jesus’un adaletli davranıp davranmadığı sorgulanıyor.