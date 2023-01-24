Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Maçın son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 89. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, zirve yarışında hataya izin vermedi ve puanını 41'e yükseltti. Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    UĞUR MELEKE: Jorge Jesus 68 yaşında. 33 yıldır teknik direktörlük yapıyor. 16 farklı takımda 958 resmi maça çıkmış. Kariyerinde bir Libertadores şampiyonluğu, bir Kıtalararası Kupa, iki de Avrupa Ligi finali var. Teknik adamlık kariyerinde Barcelona’yla 6, Bayern’le, Juventus’la, Manchester United’la ve Real Madrid’le ikişer kez karşılaşmış. Ama muhtemelen hocalık kariyeri bittiğinde dahi Ümraniyespor takımını ve Recep Uçar ismini unutmayacak!
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe zaten tuhaf rakiplere karşı maçlar kaybetti. Ama şu da bir gerçek; bu teknik adamın enteresan bir şekilde Arda Güler ile psikolojik mücadelesi var. Bu kadroda Arda ayarında iyi ve doğru top kullanacak başka bir orta sahası yok. Jesus, yorum yaparken tuhaf cevaplar vermeye başladı. Galatasaray daha evvel oynayınca Jesus da paniğe kapılmaya başladı.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe adına bu iş böyle yürümez… Sezon başındaki “güçlü oyun - hızlı hücum- her alanda baskı” asla yok… O zaman kalitenin devreye girmesi lazım, o da Fenerbahçe kadrosunda yok… Bir Arda Güler var onun da Jesus‘u aşma şansı yok… Bu futbolla, bu anlayışla zor dostum zor... 
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    ERCAN GÜVEN: Ümraniyespor kendi kalesine gol atıp VAR onaylayınca ve Ümraniyespor’un son saniye golü VAR tarafından sayılmayınca üç puanı Fenerbahçe aldı. Milli piyango gibi! Hak etti mi? Hayır. Haftanın çekirge misali sıçrayanıdır Fenerbahçe! 
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    AHMET ÇAKAR: Ümraniyespor'un attığı beraberlik golünün iptali doğru karar. Çünkü Batshuayi'yi çektiler. Ama dramatik soru şu; bu soruyu VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na da soruyorum. İptal ettiğiniz bu golden birkaç dakika önce F.Bahçe'nin golü öncesi Geraldo'ya yapılan açık faulü niye görmediniz? Ya da görmek istemediniz. Bunun adı utanmazlıktır. Bunun adı aymazlıktır. 
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    RIDVAN DİLMEN: Jesus'un Arda'yı kupada 65 dakika oynatması 'Şu an bu kadar oynayabilir' diye insanlara göstermek istemesi. Hatta yine kupa maçının son anlarında Valencia'yı yanına çekip tabletten bir şeyler anlatması da benim gibi 'Valencia ile Jesus'un arası bozuk' diyenlere 'Aramız iyi' mesajını vermekti. Çok zeki bir adam Jesus.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    NİHAT KAHVECİ: 2022'nin en iyi robotu Ferdi yine sahanın her yerine koştu. Ayağının basmadığı coğrafi bölge kalmadı. Ferdi gibi 4-5 oyuncu lazım her takıma. İstikrar, istek arzu bunlar önemli şeyler. Fenerbahçe'de bu coşkuyu göremiyorum.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    SİNAN ENGİN: Arda bugün oynasaydı bu maçı daha erken çevirirdi. Sertleşmiyor da oyun, orada şahane oynardı. Megalomanlığı bırak Jesus. Senin takımın uçup kaçmıyor. Stoperlerine bir bak. Senin futbolcuların ağır. Ümraniyespor sana bu takımıyla böyle goller atıyorsa kaza geliyorum diyor demektir. Arda Güler eğer Şenol Güneş veya Okan Buruk'un elinde olsa, banko 11 oynardı.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    NECATİ ATEŞ: İrfan Can'ın aklı sahada değildi. Bu kadar çok aklının çizgide kalması, dribling yapıp beklemesi ve bir türlü içeri girmemesini anlamadım. Fenerbahçe'nin form düşüklüğü aynı taktik, aynı değişiklikler, aynı oyun nedeniyle sorun yaşıyor. Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor. Rakipleri artık çok fazla önlem alıyor. Jesus'un da ısrarından vazgeçip farklı birşeyler denemesi gerekiyor.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Arda Güler konusundaki net inadı, Emre Mor'u futbolcu zannetmesi neyse de her şeyin başında kimliğinden, inancından vazgeçti. Bildiği, sevdiği; kendisinin de sevilmesine neden olan futboldan vazgeçti. "Bu takıma ne oldu?" soruları peş peşe geldi. Oyuncuların bir kısmı hocayı yiyor desek, Vitor dönemi kadar görünen bir şey yok.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    Başkana kırıldı desek sahada işini yapma motivasyonu da mı kalmadı? Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum ama bu şekilde trip yapacaksa işler hep kötüye gider. Tekrar edeyim Ali Koç-Jesus barışı sağlanmalı. Ya da başka sorun neyse o sorun çözülmeli.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Arda, İsmail, Zajc oynayanlardan daha mı kötü? Dağınık bir görüntü veren takımda çözüm üretecek bir tek isim var. O da Arda. Ne yazık ki, Arda kulübeye zincirlenmiş durumda. Jesus’un bu oyuncuyla ilgili bir inadı var gibi. Hiç kimse, Arda’nın oynayanlardan daha kötü olduğunu söyleyemez. Böyle olunca doğal olarak Jesus’un adaletli davranıp davranmadığı sorgulanıyor.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    Fenerbahçe’de değişmeyen tek bir şey var. Aynı oyun, aynı taktik. Ve savunma arkasına atılan topların tehlikeli olduğu. Bu sorun bir türlü giderilemiyor. Fenerbahçe’nin kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Tıpkı, Ferdi gibi. Ferdi, yine takımın en iyisiydi. Ofans-defans her yerde müthiş bir performans gösterdi. İki top çıkardı. Resmen takımı ipten aldı.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları: Jesus da paniğe kapılmaya başladı - FB haberleri

    İlk yarı güzel oynayıp gol atamayan, Sarı-Lacivertliler ikinci yarı kötü oynamasına rağmen maçı kazandı. Orta hakem Abdülkadir Bitigen, yönetimi ile vasatın üzerine çıkamadı. Faullleri atladı. Çok yakın olduğu pozisyonlar da bile değerlendirme yanlışları yaptı. Bitigen’in şansı Fenerbahçe maçı kazandı. Yoksa, tartışmalı ve yanlış kararları çoktu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.