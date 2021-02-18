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Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor

Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor

Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.

Deneyimli forvet, Yeni Malatyaspor'un 20 Şubat Cumartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada sahaya çıkması halinde 504 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olacak.

SÜPER LİG'DE 163 GOL

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

KARİYERİ

Milli futbolcu, futbol kariyerine başladığından bu yana 503'ü Süper Lig, 32'si Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1),25'i Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Ümit Milli Takım maçları da dahil),10'u da Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplam 754 kez forma şansı buldu.

Umut Bulut, forma giydiği 754 maçta fileleri 235 kez havalandırdı.

CENTİLMENLİĞİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Türk futbolunun unutulmazları arasına adını yazdıran Umut Bulut, oynadığı kulüplerdeki centilmenliğiyle de dikkati çekiyor.

Umut Bulut, Süper Lig'de forma giydiği 503 karşılaşmada 6 kırmızı, 54 sarı kart gördü.

2011-2012 sezonunda Fransa'nın Toulouse takımında 32 kez sahaya çıkan milli futbolcu, 5 gol attı, 1 kez sarı kart gördü.

"GURUR VERİCİ"

Umut Bulut, AA muhabirine, futbola her çocuk gibi mahalle aralarında top oynayarak başladığını, babasına sürekli "Beni futbola yazdır" diye ısrar ettiğini, 10 yaşında da Ankara'da Petrol Ofisi formasıyla yeşil sahalara adım attığını anlattı.

"Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi." diyen Umut Bulut, Süper Lig'de en çok forma giyen isimlerin başında gelen Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ı da tebrik ederek, onlar kadar maç oynamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Umut Bulut, "Böyle bir gururu yaşadığım için tabii ki çok mutluyum. İstikrarlı şekilde bugüne gelmek mutluluk verici. Yeni Malatyaspor formasıyla bu rekora ulaşmak gurur verici bir şey. Hem şehre hem taraftarlara, bu gururu bana güvenenlere ve kendime yaşattığım için mutluyum." diye konuştu.

Umut Bulut, gelecek kariyerine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda futbolu bırakmak gibi bir düşüncem yok. Sezon sonunda hayat neyi gösterir bilemiyorum. Bıraktığımda teknik adam olarak sporun içinde futbola hizmet etmeyi isterim. Futbolun içinde kalmak istiyorum."

UNUTAMADIĞI GOL...

Trabzonspor'da oynarken 2010 yılında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri Türkiye Kupası finalini unutamadığını aktaran Umut Bulut, "Maçta attığım gol de çok önemliydi, anlamlıydı." ifadesini kullandı.

Umut Bulut, unutamadığı gole ilişkin ise "Futbolculuk hayatımda unutamadığım golde ilk sıraya Galatasaray formasıyla Schalke'ye attığım golü koyarım." diye konuştu.

Umut Bulut'un kariyerinde forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle:

KategoriMaçGol
Alt yaş ligleri179
TFF Süper Kupa32
Türkiye Kupası7631
TFF 3. Lig285
TFF 2. Lig306
Süper Lig503163
Özel Turnuva ve Kupalar (Milli takım formasıyla)41
Özel Maçlar (Milli takım formasıyla)266
Dünya Kupası Elemeleri105
Avrupa Şampiyonası Elemeleri252
Fransa Birinci Futbol Ligi (Toulouse formasıyla)325
TOPLAM754235
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