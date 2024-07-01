Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaş Camiası;

Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.