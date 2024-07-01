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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti - Beşiktaş Haberleri

        Umut Meraş, Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta top koşturan sol bek Umut Meraş, sözleşmesinin bitmesinin ardından siyah beyazlı takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:20
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        Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti
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        Geride kalan sezonda Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma veda etti.

        Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli Beşiktaş Camiası;

        Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

        Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

        Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.

        Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."

        Umut Meraş, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giymişti.

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