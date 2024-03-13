Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Asla bitti diyemem

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe (yarın) günü tsaat 20.45’te temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Belçika ekibinde teknik direktör Alexander Blessin, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blessin, ilk olarak sakat oyuncularla ilgili bilgiler vererek, Kevin’in en azından 1-2 haftası gerekiyor, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissetti. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros’un da ağrıları var” şeklinde konuştu.

"MAÇIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"