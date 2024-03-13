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        Haberler Spor Futbol Diğer Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Asla bitti diyemem - Futbol Haberleri

        Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Asla bitti diyemem

        Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:30
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        "Asla bitti diyemem"
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        Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe (yarın) günü tsaat 20.45’te temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Belçika ekibinde teknik direktör Alexander Blessin, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blessin, ilk olarak sakat oyuncularla ilgili bilgiler vererek, Kevin’in en azından 1-2 haftası gerekiyor, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissetti. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros’un da ağrıları var” şeklinde konuştu.

        "MAÇIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"

        Sahalarında oynadıkları ilk maçın 3-0 bitmesiyle ilgili Blessin, “Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Asla bitti diyemem bir antrenör olarak. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle rotasyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya 50 yaşındaki teknik adam, “Değişiklikler olmak zorunda aralarında cezalı olan, sakat olanlar var. Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim” diyerek sözlerini noktaladı.

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