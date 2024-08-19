Üniversite e-kayıt ekranı 2024-2025: Üniversite kayıtları nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
2024 YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 987 bin 388 aday bir yükseköğrenim programına yerleşti. Merakla beklenen üniversite kayıt dönemi de bugün itibarıyla başlıyor. Adaylar, e-kayıtlarını "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" üzerinden gerçekleştirecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 Üniversite kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt ve elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre üniversite kayıtları için süreç 19 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek olup ek yerleştirme takvimi açıklanacak. Peki, Üniversite kayıtları kaç gün sürecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 e-devlet Üniversite kayıt ekranı…
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan 987 bin 388 aday için kayıt süreci var.
Üniversite kayıtları için süreç bugün başlıyor.
2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemleri kazanılan okula gidilerek bire bir yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. e-Kayıt yaptırmak isteyenler e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabilecek.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT GİRİŞİ
Üniversite E-Kayıt işlemleri için öncelikle şu adımları takip ederek başlayınız;
1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-KAYIT EKRANINA ULAŞIN
e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.
Kullanmanız gereken hizmetin adı “Üniversite E-Kayıt” hizmetidir.
Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,
“e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” bağlantısına tıklayarak veya,
Site İçi Arama kutusuna “E-Kayıt” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Üniversite EKayıt” bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN
Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.
Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. “Bilgilerimi Şimdi Güncelle” düğmesine basarak e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.
DOĞRULAMA İŞLEMİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYIN
Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...
Eğer iletişim bilgilerinizi daha önce tanımladı ve doğrulanmış hale getirdiyseniz, bu uyarı mesajı görünmeyecektir. Lütfen bir sonraki aşamaya geçiniz.
Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.
Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır.
ÜNİVERSİTE KAYIT FORMU
Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Başvur” düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız.
Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.
BELGE GÖRÜNTÜLEME
Başvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz.
Burada “Dosyayı İndir” bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan “Yazdır” komutunu kullanmayınız.
Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz, ardından inen dosyayı açarak yazdırınız.
İpucu: Eğer belgenizi yazdırma imkanınız yok ise barkod numarasını ve T.C. Kimlik Numaranızı, belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve T.C. Kimlik Numaranızı ilettiğiniz kişiler “Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama” hizmetini kullanarak, belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilirler.
KAYIT BELGESİ GÖRÜNTÜLEME
Kayıt İşlemi Tamamlandıktan Sonra Hizmete Tekrar Girildiğinde;
Kayıt olduktan sonra hizmete tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize “Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama” hizmetinden erişebilirsiniz.
BARKODLU E-KAYIT BELGESİ DOĞRULAMA
Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.
e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan belgeler, üzerlerinde bulunan barkodlar sayesinde kontrol edilebilir, sahte ve tahrifat yapılmış belgeler kolaylıkla ayırt edilebilir.
Belgelerin kontrolü iki şekilde yapılmaktadır. “Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama” hizmetini kullanarak, ilgili belgenin barkod numarası ve belge sahibinin T.C. Kimlik Numarası girilerek,
-VEYA-
Google Play, Apple AppStore veya Windows Phone Store uygulama marketlerinden indirilebilen “e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama” uygulaması kurulduktan sonra, sayfanın altında bulunan karekod okutularak, ilgili belgenin orijinali görüntülenebilmektedir.