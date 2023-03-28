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Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin ardından üniversitelerin 2022-2023 eğitim-öğretimi ile ilgili olarak çarpıcı bir karar alınmış ve uygulamalı bölümler haricinde uzaktan eğitime geçilmişti. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son açıklamalarını bir araya getirdik!

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  • Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler...

    6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan iki büyük depremin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili de birtakım yeni kararlar alınmış ve online eğitime geçilmişti. Söz konusu duruma dair son olarak yapılan açıklamaları derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

    Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." ifadelerini kullandı.

     
  • Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler...

    YÖK BAŞKANI NİSAN AYINI İŞARET ETTİ!

    Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:

    "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

     
  • Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler...

    Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

     
  • Üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler...

    ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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