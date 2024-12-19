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        Haberler Gündem Ünlü fenomeni öldüren estetik! - Güncel haberler

        Ünlü fenomeni öldüren estetik!

        Olay, Bursa'da meydana geldi. Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programı ile tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan kişi estetik yaptırmak için bıçak altına yattı. Ama operasyon sırasında korkunç bir şey oldu. Fenalaşan fenomen hayatını kaybetti. Acı haberle kahrolan yakınları ise hastaneyi suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:21
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        Ünlü fenomeni öldüren estetik!
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        Olay, Bursa'da meydana geldi.

        Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programı ile tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan kişi estetik yaptırmak için bıçak altına yattı.

        Ama operasyon sırasında korkunç bir şey oldu.

        Fenalaşan fenomen hayatını kaybetti.

        Acı haberle kahrolan yakınları ise hastaneyi suçladı.

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