Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik
Filenin Sultaları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında, Hollanda karşısında 2 - 0 geriye düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle 3 - 2 kazandı. Galibiyet, ülkemizi sevince boğdu. Ünlü isimler, millilerimize tebrik yağdırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Hem de ne galibiyet...
Millilerimiz, 2 - 0 geri düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle kazandı.
Paris 2024'e galibiyetle başlanması, bütün ülkeyi mutluluğa boğdu.
Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nı tebrik yağmuruna tuttu.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
İlk maç, harika geri dönüş, muazzam galibiyet. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk karşılaşmasını kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Bu heyecana tribünde ortak olduk, tek yürek milli takımımızın yanındayız.
SİBEL CAN
Pes etmek yok. Tebrikler kızlar...
EMEL SAYIN
Filenin Sultanları, 2-0 geriden gelip hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Tebrikler Filenin Sultanları.
EBRU GÜNDEŞ
Tebrikler Filenin Sultanları, sizinle gurur duyuyoruz ve perşembe gününü heyecanla bekliyoruz. Kalbimiz sizinle…
EROL EVGİN
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçını kazanan Filenin Sultanları'nı içtenlikle kutluyorum.
HÜLYA AVŞAR
TARKAN
EVRİM ALASYA
DOĞUKAN GÜNGÖR
PINAR DENİZ
HAZAL KAYA
GİRAY ALTINOK
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
TUBA BÜYÜKÜSTÜN