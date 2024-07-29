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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Filenin Sultaları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında, Hollanda karşısında 2 - 0 geriye düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle 3 - 2 kazandı. Galibiyet, ülkemizi sevince boğdu. Ünlü isimler, millilerimize tebrik yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:23
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        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
        Hem de ne galibiyet...
        Millilerimiz, 2 - 0 geri düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle kazandı.
        Paris 2024'e galibiyetle başlanması, bütün ülkeyi mutluluğa boğdu.
        Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nı tebrik yağmuruna tuttu.

        2

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
        İlk maç, harika geri dönüş, muazzam galibiyet. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk karşılaşmasını kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Bu heyecana tribünde ortak olduk, tek yürek milli takımımızın yanındayız.

        3

        SİBEL CAN
        Pes etmek yok. Tebrikler kızlar...

        4

        EMEL SAYIN
        Filenin Sultanları, 2-0 geriden gelip hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Tebrikler Filenin Sultanları.

        5

        EBRU GÜNDEŞ
        Tebrikler Filenin Sultanları, sizinle gurur duyuyoruz ve perşembe gününü heyecanla bekliyoruz. Kalbimiz sizinle…

        6

        EROL EVGİN
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçını kazanan Filenin Sultanları'nı içtenlikle kutluyorum.

        7

        HÜLYA AVŞAR

        8

        TARKAN

        9

        EVRİM ALASYA

        10

        DOĞUKAN GÜNGÖR

        11

        PINAR DENİZ

        12

        HAZAL KAYA

        13

        GİRAY ALTINOK

        14

        ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

        15

        TUBA BÜYÜKÜSTÜN

        16

        MURAT BOZ

        17

        EMRE ALTUĞ

        18

        CEYDA DÜVENCİ

        Fotoğraflar: DHA, Instagram

        #Filenin Sultanlar
        #Türkiye - Hollanda Voleybol
        #Filenin Sultanları
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