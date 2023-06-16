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Ünlü isimlerin karne heyecanı

Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini aldı. Ünlü isimler de çocuklarının sevincine ortak oldu

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  • Ünlü isimlerin karne heyecanı - Magazin haberleri

    DOĞA RUTKAY KAMAL

    Yahu bu günleri de mi görecektik dostlar... Evlatlar gösteri yaptı, kaptı karneyi. İki yıl süren anaokulu maceramız gözlerimizden akan yaşlarla sona erdi… Evlatlarımıza aşıladıkları okul, oyun ve hayat sevgisine sonsuz teşekkür ederiz. Evlatlarımız için hep 'İyi insanlarla karşılaşsın' diye dua ederiz ya... İşte buna vesile olan tüm okul arkadaşlarına ve ebeveylerine sarılıyorum! İyi ki yolumuz sizlerle kesişti. Çok ağladım, çok… Bir tuhaf duyguymuş bu... Tecrübeli analar halimi anlar... Evlatlarımızın yaşayacağı mutlu, özgür, neşeli, barış dolu bir dünyanın umuduyla… Tüm evlatlarınızı öperim… Dualarımızdasınız...
  • Ünlü isimlerin karne heyecanı - Magazin haberleri

    ALİŞAN

    Benim aşkımın bugün okulun son haftası sunumu vardı ve hepimizi çok gururlandırdı... O kadar güzel sunum yaptı ki... Hep böyle gururlandıracak bizi inşallah Ceylan’ım... Amcasının her şeyi, seni çok seviyorum.
  • Ünlü isimlerin karne heyecanı - Magazin haberleri

    ESRA EROL

    6. sınıf bitti...
  • Ünlü isimlerin karne heyecanı - Magazin haberleri

    ESRA EROL

    6. sınıf bitti...
  • Ünlü isimlerin karne heyecanı - Magazin haberleri

    IŞIN KARACA

    Bu bir başarı hikâyesi... Asla taktir peşinde koşan bir ebeveyn olmadım. Kızımın iyi olduğu dallarda daha da iyi olması için destek verdim, hep vereceğim. Mia'ya 3 yıl disleksi tanısı kondu. (Öğrenme şekli başka olan bir çoçuğum var.) Zekâsı üstün ama normal öğretim şekli ile öğrenemiyor.

    Raporlandırmak istemedik başlarda, mücadele etmeyi denedi. Sonra bir gün, 'Anne, öğrenmek istiyorum ama kafam almıyor' dedi. Uzun uzun toplantılar yaptık. Sonunda raporu almaya karar verdik. Mia’nın öğrenme şeklini değiştirince bu sene sonuçları da değişti. 'Ay, bu çocuk okumuyor' deyip, pes etmedik. 'Bu çocuk tembel' demedik. Mücadele ettik ve bu senenin sonuçu takdir... Gözlerim dolu dolu… Konu ne takdir, ne teşekkür... Konu tamamiyle kendi ile yarışı... Bu başarı tüm destek veren öğretmenlerimiz ve okulumuzun desteği ile oldu.. Çocuklarımızı sevgi ve özveri ile büyüttüğünüz için minnettarım. Tüm karne alan çocuklarımızı kocaman kucaklıyorum. Tatil başlasın Mia...

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