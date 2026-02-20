ABD'li ünlü model Emily Ratajkowski, Fransız yönetmen Romain Gavras ile olan ilişkisini sosyal medyadan duyurdu. 34 yaşındaki model, 44 yaşındaki yönetmenle olan aşkını, birlikte görülmelerinden 3 ay sonra ilan etti.

Emily Ratajkowski ile Romain Gavras, ilk olarak Kasım 2025'te New York'ta birbirlerine yakınlık gösterirken görüldüklerinde aşk dedikoduları çıkmıştı.

Son filmi 'Sacrifice'ı Toronto Film Festivali'nde gösterime sokan yönetmen Romain Gavras, daha önce ünlü şarkıcı Dua Lipa ile birlikteydi. Gavras ile Lipa, 2023'te Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında ilk kez birlikte boy göstermişti.

Romain Gavras ve Dua Lipa'nın 8 ay süren birlikteliği Aralık 2023'te bitti

Emily Ratajkowski ise 2018'den 2022'ye kadar Sebastian Bear-McClard ile evliydi. Ünlü modelin bu evlilikten 4 yaşında Sylvester adında bir oğlu var.