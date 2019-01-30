Dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor

Giriş: 30.01.2019 - 09:34 | Güncelleme:  

Ünlü model Jessica Michel Serfaty'in Türk iş adamı Kaan Günay ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Ünlü model, romantik pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İkilinin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı

  • 1Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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    Adriana Lima-Metin Hara aşkından sonra bir model daha Türk iş adamıyla ilişki yaşamaya başladı. Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarını sosyal medya hesabından ilan eden ünlü modelin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.

  • 2Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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    Kaan Günay'dan önce oyuncu Ed Westwick ile aşk yaşayan ünlü modelin o paylaşımlarını silmemesi dikkatlerden kaçmadı. 

  • 3Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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    Jessica Michel Serfaty'nin Romans adında bir oğlu var.

  • 4Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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    Öte yandan ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

  • 5Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 6Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 7Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 8Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 9Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 10Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 11Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 12Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    12|23
  • 13Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    13|23
  • 14Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    14|23
  • 15Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    15|23
  • 16Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    16|23
  • 17Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    17|23
  • 18Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    18|23
  • 19Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
    19|23
  • 20Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 21Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 22Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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  • 23Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile aşk yaşıyor!
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