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Adriana Lima-Metin Hara aşkından sonra bir model daha Türk iş adamıyla ilişki yaşamaya başladı. Ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarını sosyal medya hesabından ilan eden ünlü modelin paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.