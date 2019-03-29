7 | 17

Doç. Dr. Başgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendini ifade etmeyi beceren bir çocuğun da kendisine 'Senin bu fotoğrafını paylaşabilir miyim?' diye sormadan paylaşmak yine yanlıştır. Bir çocuğun doğum günü fotoğrafı, birlikte geçirdiğiniz güzel bir anın fotoğrafı elbet paylaşılabilir. Ama çocuğu rencide edecek, çok göz önüne çıkaracak bir fotoğrafı hele de izni olmadan paylaşmak bence çocuğa yapılabilecek en büyük saygısızlıktır ve duygusal bir istismardır beraberinde."