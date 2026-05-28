Ünlü ressam Mustafa Horasan hayatını kaybetti

Ünlü ressam Mustafa Horasan 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Horasan'ın motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Türk çağdaş resim sanatının öne çıkan isimleri arasında gösterilen Horasan'ın vefat haberi, sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Sanatçının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, meslektaşları ve sanatseverler Horasan'ın eserleriyle Türk resim sanatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

MUSTAFA HORASAN KİMDİR?

Mustafa Horasan 1965 yılında Aydın'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan sanatçı, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat dalı, Özgün Baskı Resim Bölümü'nden mezun oldu.

Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, ABD ve İtalya'da sanatsal çalışmalar yapmış olan sanatçı İstanbul'da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Sanatçının, yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyon ve müzelerde pek çok eseri bulunuyor.