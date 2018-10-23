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"Yaklaşık 1.5 yıl önce eşim ile tanıştık ve 1 yıl önce evlendik. Eşimi o günden bu yana bu piyasadaki kızlardan korkumdan dolayı herkesten sakladım. Artık eşimi defalarca denedim ve güvendiğim için açıklıyorum. Bu evliliğimde oldukça mutluyum, alelacele evlendiğim için gelinlik giyemedim. Eşim de damatlık giyemedi."