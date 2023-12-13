Ünlü yönetmen James Cameron Titanik'te yaptığı hileyi itiraf etti
Ünlü yönetmen James Cameron meşhur filmi Titanik'te yer alan perde arkası detayları itiraf ederken zekice hilesinin ayrıntılarını dile getirdi
James Cameron Titanik (Titanic) film setini daha büyük göstermek için kullandığı zekice hileyi itiraf etti. 1997 yılında vizyona giren filmde Kate Winslet Rose karakterini canlandırırken, Leonardo DiCaprio'da Jack Dawson karakterine hayat vermişti.
CAMERON TİTANİK'TE KULLANDIĞI ZEKİCE HİLESİNİ AÇIKLADI
Filmin devasa bütçesine ve zorluklarına rağmen 3 saat 17 dakikalık Titanik, Cameron'ın yönetmenliğinin yanı sıra performanslar ve prodüksiyon ekibinin tasarımıyla da yıllar boyu konuşuldu.
ÖZELLİKLE KISA BOYLU OYUNCULAR SEÇİLDİ
Los Angeles Times'a röportaj veren Cameron, film setini nasıl daha büyük gösterdiklerini açıkladı. Cameron oyuncuları seçerken özellikle kısa boylu aktörleri tercih ettiklerini söyledi "Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik."
Ayrıca Cameron daha büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıkları için kar ettiklerini de ekledi "Boyu 1.72'nin üzerinde olanlara rol vermedik. Oyuncu seçiminden fazladan bir milyon dolar kazanmış olduk."
GERÇEK BOYUTLARDA BİR GEMİ KULLANMAK İSTEMEDİ
Cameron'ın dönemin en büyük yolcu gemilerinden birisi olan RMS Titanik'i boyları belli olan oyuncularla vurgulayabilmesi, yapımı bu kadar etkileyici kılan unsurlardan birisi haline getiriyor.
Cameron'a çekimler için neden Titanik boyutlarında bir gemi kullanmadığı sorulduğunda ise Cameron filmin sonunda gemiyi batırmak zorunda olduğunu ve tek bir çekim yapabileceğini söyledi "Ya ikinci bir çekim istersem? Neyse, sonuç olarak Titanik'i gerçekten yüzebilen bir gemi olarak inşa etmemeye karar verdik" dedi.
Kanadalı yönetmen, su altına inerek Titanik'in enkazını ilk elden gözlemledi ve gemiyi mümkün olan en iyi şekilde yeniden yaratmaya çalıştı.
26 yıl önce gösterime giren film, 14 dalda Oscar adaylığı kazandı.
Ayrıca Titanik, 1959 yapımı Ben-Hur'dan sonra 11 Akademi Ödülü kazanan ikinci film olmayı da başardı.
Kaynak: Independent Türkçe, ScreenRant, Los Angeles Times
Fotoğraflar: AP