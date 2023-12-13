Ünlü yönetmen James Cameron Titanik'te yaptığı hileyi itiraf etti

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GERÇEK BOYUTLARDA BİR GEMİ KULLANMAK İSTEMEDİ

Cameron'ın dönemin en büyük yolcu gemilerinden birisi olan RMS Titanik'i boyları belli olan oyuncularla vurgulayabilmesi, yapımı bu kadar etkileyici kılan unsurlardan birisi haline getiriyor.

Cameron'a çekimler için neden Titanik boyutlarında bir gemi kullanmadığı sorulduğunda ise Cameron filmin sonunda gemiyi batırmak zorunda olduğunu ve tek bir çekim yapabileceğini söyledi "Ya ikinci bir çekim istersem? Neyse, sonuç olarak Titanik'i gerçekten yüzebilen bir gemi olarak inşa etmemeye karar verdik" dedi.

Kanadalı yönetmen, su altına inerek Titanik'in enkazını ilk elden gözlemledi ve gemiyi mümkün olan en iyi şekilde yeniden yaratmaya çalıştı.

26 yıl önce gösterime giren film, 14 dalda Oscar adaylığı kazandı.

Ayrıca Titanik, 1959 yapımı Ben-Hur'dan sonra 11 Akademi Ödülü kazanan ikinci film olmayı da başardı.

Kaynak: Independent Türkçe, ScreenRant, Los Angeles Times

Fotoğraflar: AP