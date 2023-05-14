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Ünlüler oy kullanıyor

Son dakika magazin haberleri: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, saat 08.00'de başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. 30.710.790'ı kadın, 29.897.053'ü erkek olmak üzere 60.697.843 seçmen bulunuyor. Ünlü isimler de sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için tercihlerini yapıyor

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  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    Cumhurbaşkanlığı için 3 aday bulunuyor; Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini belirtti. 
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    OĞUZHAN KOÇ 
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ZEYNEP BASTIK 
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    HADİSE
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    AMİNE GÜLŞE 
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ÖZCAN DENİZ 

  • SEZEN AKSU 

    Sabah 08.15'te Sedat Simavi Ortaokulu'na giden Sezen Aksu, oy kullanmak için sıraya girdi. Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Aksu, daha sonra kabine girip oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Sezen Aksu, yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    PELİN ÖZTEKİN
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    YALIN
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    TUĞBA ÖZAY
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    MUSTAFA CECELİ
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SEDA BAKAN - ALİ EREL 
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    NİHAN AKIN
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DERYA BAYKAL
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ATA DEMİRER
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    FERHAT GÖÇER
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SEREN SERENGİL
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    İBRAHİM BÜYÜKAK
  • Ünlüler oy kullanıyor! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

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