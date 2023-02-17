Ünlüler yardıma devam ediyor

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ünlü isim, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan 'Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek vermeye devam ediyor.