Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği

'Bir Kira Bir Yuva’ adlı kampanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini kaybetmiş yurttaşlarla kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturmak için başlatılan bir dayanışma kampanyası.