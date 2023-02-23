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Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 'Bir Kira Bir Yuva' adlı bağış kampanyasına katılan ünlü isimler depremzedelere kira yardımında bulunuyor

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  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    'Bir Kira Bir Yuva’ adlı kampanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini kaybetmiş yurttaşlarla kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturmak için başlatılan bir dayanışma kampanyası. 
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    30 Ekim 2020’de İzmir depreminde edinilen tecrübe ve oluşturulan bilgisayar yazılımı üzerine inşa edilen kampanya; Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı’nın işbirliğiyle yürütülüyor. 

    An itibarıyla paylaşılan ev sayısı 2.104’e kira yardımı ise 355.324.806 TL’ye yükseldi.

    Ünlü isimler de kampanyaya destek vererek depremde evsiz kalan vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyor. Şu ana kadar kampanyaya katılan ünlüler şunlar;
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Meltem Cumbul... 40 bin dolar
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Metin Akpınar... 500 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Zülfü Livaneli... 500 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Erol Evgin... 50 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Pınar Deniz... 100 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Gülşen... 120 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Yıldız Tilbe, 10 ailenin yıllık kira bedelini karşılamak istediğini açıkladı.
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Hakan Altun, 5 ailenin bir yıllık kira bedelini karşıladı.
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    İlyas Salman, emekli maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini aktardı.
  • Ünlülerden depremzedelere 'Bir Kira Bir Yuva' desteği - Deprem haberleri

    Sıla, ileri bir tarihte İzmir’de yapacağı konserinin tüm gelirini bu kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.

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