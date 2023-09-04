Ünlülerden 'Sultanlar'a; "iyi ki varsınız"

Sizlere bakınca; geleceği umudu, yaşama sevincini, her şeye rağmen dirençli olmayı, çalışmayı, azmi, bitmeyen başarıyı, enseyi karatmamayı görüyorum. Sizlere bakınca Cumhuriyet'in kızlarını, sizi doğuran, büyüten, okutan, eğiten harika insanlar görüyorum. Sizlere bakınca çok mutlu oluyorum çok. İyi ki varsınız kızlar. Size her şey çok yakışıyor.

5 Şurada Paylaş!









HÜLYA KOÇYİĞİT

Siz orada nefes nefese, biz ekran başında… Bu gece de kalbimiz sizinle attı evlatlar... Bu büyük bir başarı. Siz kendinize, biz size inandık. Ve işte Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu... Bize üst üste yaşattığınız bu büyük gurur için size sonsuz teşekkürler. Azminize, gücünüze, emeğinize sağlık. Hepinize sıkı sıkıya sarılıyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları...