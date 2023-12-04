Ünlülerin şaşırtan eski işleri: Rütbeli asker olan bile var

Ünlülerin şaşırtan eski işleri: Rütbeli asker olan bile var

Jim Carrey bir dönem maddi olarak ailesine destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetçi olarak çalıştı.

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JOHNNY DEPP

Johnny Depp ünlü olmadan önce telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Ancak işten nefret ettiği için istifa etti.