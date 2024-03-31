Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Uşak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Uşak Belediyesini hangi parti kazandı ve Uşak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Uşak yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:13 facebook

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