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        Haberler Dünyadan Usher evlendi - Magazin haberleri

        Usher evlendi

        Geçtiğimiz günlerde Super Bowl'da sahne alan ve performansıyla çok konuşulan Usher'ın, maç öncesi sevgilisi Jennifer Goicoechea ile gizlice evlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:17
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        2018'den beri aşk yaşayan ve iki çocukları bulunan Usher ile Jennifer Goicoechea birlikteliklerini resmiyete döktü.

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        45 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı ve Jennifer Goicoechea, 11 Şubat'ta Usher'ın Super Bowl LVIII'de sahne almadan önce Las Vegas'ta dünya evine girdi.

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        Çiftin şahitliğini Usher'ın annesi Jonetta Patton yaparken, düğün sadece 30 kişinin katıldığı gizli bir törenle gerçekleşti. 40 yaşındaki Jennifer Goicoechea, müzik şirketi yöneticisi.

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        Usher’ın basın temsilcisi yaptığı açıklamada, "Usher ve Jennifer Goicoechea'nın ilişkilerinde bir sonraki adımı attıklarını ve pazar akşamı Las Vegas'ta yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikte evlendiklerini doğrulayabiliriz" dedi.

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        Çiftin kızları Sovereign Bo 2020'de, oğulları Sire Castrello ise 2021'de doğdu.

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        Daha önce iki kez evlenen Usher, Goicoechea ile olan ilişkisi hakkında yakın zaman önce "Belli ki çocuklarımız nedeniyle ömür boyu birlikte yaşama taahhüdünde bulunduk. Evlenmemiz hiç de garip olmazdı. Zaten evli gibiyiz” demişti.

        #Usher
        #Jennifer Goicoechea

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