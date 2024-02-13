Usher evlendi

Daha önce iki kez evlenen Usher, Goicoechea ile olan ilişkisi hakkında yakın zaman önce "Belli ki çocuklarımız nedeniyle ömür boyu birlikte yaşama taahhüdünde bulunduk. Evlenmemiz hiç de garip olmazdı. Zaten evli gibiyiz” demişti.