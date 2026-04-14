Usta oyuncu Halit Akçatepe anıldı

31 Mart 2017'de vefat eden Halit Akçatepe için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma gecesi düzenlendi. Ünlü isimler, Yeşilçam şarkıları seslendirdi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı ve sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil'in üstlendiği programda, Akçatepe'nin hayatını ele alan ve oyuncu arkadaşlarının anlatımlarının yer aldığı bir belgesel izlenime sunuldu. Programda ilk olarak Ece Ata "La Vie en Rose" parçasını, Serkan Çağrı "Kürdili Hicazkar" ve "Saffet Efendi", "Hababam Sınıfı" oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık "Sevdan Olmasa" ve "Fesuphanallah", Nükhet Duru da "Sevda" ve "Firuze" şarkılarını seslendirdi.

"ARKADAŞLIĞIMIZIN ÖTESİNDE ARAMIZDA DERİN BİR DOSTLUK OLUŞMUŞTU"

Gecenin sonunda sahne alan Emel Sayın, "Feryat", "Mavi Boncuk" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi. Böyle bir anma gecesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Sayın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Bakanlığın sanatçılara gösterdiği bu saygı, vefa ne kadar güzel ve önemli. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yalancı Yarim" ve "Feryat" filmlerinde Akçatepe ile yaşadığı anıları izleyicilerle paylaşan Sayın, Akçatepe'nin çok güzel bir insan olduğunu belirterek, "Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu. Ailece görüşürdük. Gençtik, her şeye gülerdik. Sevgi içinde yıllarımız geçti. Nurlar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

"ONUN KARŞISINDA OYNAMAK HUZUR VERİR VE CESARETLENDİRİRDİ"

Geceye konuk olan Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile çok fazla filmde birlikte rol aldığını anlatarak, "Daha sete adım atar atmaz, enerjisiyle ortalığı ısıtır, güler yüzüyle herkesin hatırını sorardı. Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi. Onunla beraber sevgiyi paylaşmak çok büyük bir keyifti." diye konuştu. Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise çocukluğunun Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla geçtiğini aktararak, "İyi ki o masalarda büyümüşüm. Çok değerli anılar biriktirmişim. Bugün gösterdiğim duruş, içimde taşıdığım ışık farkında olmadan onların verdiği ışık sayesinde olmuş. İyi ki onlar hayatımda vardı." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca usta oyuncunun torunu Zeynep Akçatepe Bozatlı kısa bir konuşma yaptı.