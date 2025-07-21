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        Uzaya gidecek 3. Türk belli oldu

        İlk Türk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından, tamamen bireysel girişimle uzaya gidecek üçüncü uzay yolcusu Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:28
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        Uzaya gidecek 3. Türk belli oldu
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        Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotları Gezeravcı ve Atasever'in başarıyla uzaya gönderilmesinin ardından tamamen bireysel girişimle üçüncü uzay yolcusu olmak için fırlatmaya gün sayıyor.

        Gökhan Erdem, uzay yolcuğunu ABD'de Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin şirketinin insanlı uçuş için tasarlanmış, yeniden kullanılabilir, yörünge altı roket sistemi olan New Shepard ile gerçekleştirecek.

        Erdem, bu uçuşla uzaya çıkan ilk Türk iş insanı unvanını almanın yanı sıra Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı da olacak.

        Tamamen otonom olan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14. İnsanlı uçuşunda Erdem ile beş yolcu daha bulunacak.

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        Erdem ve beraberindekiler yolculuk boyunca, uzayın uluslararası alanda tanınan sınırı olan 100 kilometredeki "Karman çizgisi"ni geçerek mikro yerçekimi deneyimi yaşarken Dünya'nın manzarasına tanık olacak.

        UÇUŞ KIYAFETİNDE İSTANBUL'UN SİMGELERİ KULLANILACAK

        Ağustos'ta ABD'nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden gerçekleştirilecek ve Blue Origin tarafından "New Shepard NS-34" olarak adlandırılan söz konusu görevde, İstanbul ve Türkiye'nin izleri ön plana çıkacak.

        Erdem'in uçuş kıyafetinde yer alacak arma tasarımlarında, Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul'un simgeleri kullanılacak. Bu unsurlar, Türkiye'nin kültürel mirasını ve kıtalararası köprü olma özelliğini uzaya taşıyacak.

        Gökhan Erdem, Tuva Cihangir Atasever'in görevine benzer olarak yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek.

        Bu uçuşla Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanındaki vizyon ve misyonunu bireysel düzeyde desteklerken Türkiye'nin uzaydaki varlığını sadece kamu projeleriyle değil, girişimcilik, inovasyon ve bireysel katılım yoluyla da güçlendirmeyi hedefliyor.

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        - "Uzayın bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor"

        Söz konusu yolculuğa ilişkin açıklama yapan Erdem, uzay konusunda çocukluk çağlarından beri süren hayranlık ve merakı olduğunu belirtti.

        Erdem, uzay alanında teknolojilerin yenilenmesini ve bilimin ilerlemesini yakından takip ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile gerçekleştirdiği uzay görevleri beni derinden etkileyerek bu tutkumu perçinledi. Bu kararı vermemde 2023'te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından Bursa'da düzenlenen 34. Astronot Kongresi büyük bir rol oynadı. Orada tanıştığım astronot ve kozmonotlar beni cesaretlendirdiler. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov, Amerikalı Astronot Michael Lopez Alegria, Victor Glover gibi uzaya defalarca çıkmış profesyonellerin desteğini süreç boyunca hep hissettim. Her şeyden önce mikro yer çekimini deneyimlemeyi ve onlar gibi Dünya'yı uzaydan izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

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