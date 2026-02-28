Vaclav Cerny: En önemlisi üç puan almak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, değerlendirmelerde bulundu.

Çek futbolcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ÜÇ PUAN ALMAK"

Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.