Vahşet! Genç kadını ensesinden vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. M.Ş.D., iddiaya göre eşiyle, U.G.'nin ilişki yaşadığından şüphelendi.

DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunurken, M.Ş.D.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği U.G. isimli erkeğin yengesi G.A.'yı (21), tabancayla ateş ederek boynundan yaraladı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.