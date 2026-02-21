Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank - Fenerbahçe Medicana: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank - Fenerbahçe Medicana: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank, derbide F.Bahçe'yi devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

        Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

        Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)

        Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)

        Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

        Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Şubat 2026 (Terörsüz Türkiye Sürecinde Ne Yaşandı?)

        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem. Barış Kurulu Gazze için toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Bahçeli DEM'le tokalaştı, çağrı yaptı. Terör örgütünden fesih kararı. Süreç Komisyonu 21 kez toplandı. 11. Yargı Paketi için AYM'ye başvuru. Dervişoğlu'ndan rapor eleştirisi. Bakan yardımcılıkl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi