Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet, yarı final turu ilk maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şimdiden gözlerin çevrildiği Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgileri bir araya getirdik...