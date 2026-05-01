        Haberler Spor Voleybol VakıfBank ve Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde sahne alıyor

        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit de kupa için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Vakıf ve Eczacı, Dörtlü Final'de sahne alıyor

        Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak.

        Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2025-2026 sezonunun şampiyonu, 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.

        Organizasyonunda Türk temsilcilerinden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan ekipleri A. Carraro Imoco Volley Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci mücadele edecek.

        Dörtlü Final'de ilk müsabakalar, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak ilk mücadelesinde VakıfBank ile A. Carraro Imoco Volley Conegliano karşı karşıya gelecek.

        Diğer maçta ise Eczacıbaşı Dynavit ile Savino Del Bene Scandicci, saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

        İlk müsabakaları kazanan takımlar finale yükselirken kaybeden ekipler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

        Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

        VAKIFBANK'TA HEDEF 7. ŞAMPİYONLUK

        Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

        VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

        İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, İstanbul'da 2011 ve 2013'ün ardından 2026'da da zirveye çıkmaya çalışacak. VakıfBank, 2011 ve 2013'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonlarında rakiplerine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

        Organizasyonda Dörtlü Final'e namağlup ulaşan VakıfBank'ta kaptan Zehra Güneş'in yanı sıra en skorer oyuncular Marina Markova ile Tijana Boskovic, sarı-siyahlıların önemli kozlarından olacak.

        ECZACIBAŞI 2. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYOR

        Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

        Eczacıbaşı Dynavit, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

        Turuncu-beyazlı ekipte en skorer isimler olarak Ebrar Karakurt ile Magdalena Stysiak ön plana çıkıyor.

        IMOCO'DA HEDEF ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki A. Carraro Imoco Volley Conegliano, İstanbul'da son şampiyon ünvanını korumayı amaçlayacak.

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2021, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşayan İtalyan temsilcisi, üst üste 3, toplamda ise 4. kez kupaya uzanmayı hedefliyor.

        İtalyan ekibinde Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting gibi önemli isimlerin sergileyeceği performans, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

        SCANDICCI TARİH YAZMA PEŞİNDE!

        Savino Del Bene Scandicci, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele edecek.

        İtalyan temsilcisinin Dörtlü Final'de en güvendiği isim, İtalyan pasör çaprazı Ekaterina Antropova olacak.

        2022'de CEV Challenge Kupası, 2023'te CEV Kupası ve 2025'te de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanan Scandicci, 2026'da da CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
