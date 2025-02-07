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        Haberler Spor Futbol İspanya Valencia: 0 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Valencia: 0 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (3), Fermin Lopez ve Lamine Yamal attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 01:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 01:19
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        Barcelona, 5 golle yarı finalde!
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        İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

        Katalan devine galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23'te Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı.

        Bu sonucun ardından Katalan devi, Kral Kupası’nda yarı final biletini aldı.

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