VRL Türkiye Ligi kuruluyor 0:00 / 0:00

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Riot Games’in çok oyunculu taktiksel FPS oyunu VALORANT için Türkiye’de profesyonel espor ligi kuruluyor. Riot Games ile ESA Esports & Media arasında yapılan ekosistem ortaklığı anlaşması kapsamında VALORANT’ın yeni yıl itibariyle Türkiye’de startını vereceği tüm espor faaliyetlerine Riot Games’in ekosistem partneri olarak ESA Esports yön verecek.

Türkiye’deki VALORANT tutkunları, yeni yıldan itibaren heyecanla bekledikleri espor ligine de kavuşacak. ESA Esports, VALORANT’ın Türkiye’de ilk kez kurulacak profesyonel espor liginin planlanması ve yürütülmesi başta olmak üzere, turnuvaların organizasyonu, yayın hakları, medya iletişimi, sponsorluk hakları gibi konularda rol alacak ve yapılacak operasyonlardan sorumlu olacak.

Türkiye’de gerçekleşecek amatör VALORANT oyuncularına hitap eden topluluk turnuvalarının organizasyonu ve yürütülmesi de ESA Esports tarafından gerçekleştirilecek.

İLK VRL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 14 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Türkiye espor ekosistemindeki profesyonel VALORANT takımları, VALORANT Profesyonel Espor Ligi’nde yer alabilmek için Ocak 2022’nin son haftasında başlayacak elemelere katılacaklar. Açık ve kapalı olarak gerçekleşecek eleme aşamalarının ardından, 8 takım ligde yer alma hakkı elde etmiş olacak. Bu sürecin ardından Türkiye’nin ilk profesyonel VALORANT Ligi “VRL Türkiye”, 14 Şubat 2022’de başlayacak.

Takımların 2 split olarak birbirleriyle üst düzeyde mücadele edecekleri ligin sonunda, “VRL Türkiye”nin şampiyonu, Türkiye’yi VRL EMEA Bölge Finalleri’nde temsil edecek. ESA Esports, VALORANT tutkunlarının Riot Games’in organize ettiği bölge ve global turnuvaları en kaliteli şekilde takip edebilmeleri amacıyla, tüm organizasyonları canlı yayınlayacak. Yayınlar, Türkçe anlatımla, ESA Esports yönetimindeki kanallardan gerçekleştirilecek.