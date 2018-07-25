Dünyanın bir numaralı oyun platformu Steam, yaklaşık bir ay önce duyurduğu ‘Steam Chat’ özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Oyun oynarken takım arkadaşları ile iletişimi kolaylaştıran Discord gibi uygulamalara rakip olabilmek için böyle bir güncelleme geliştiren Valve, kullanıcılara hem sesli hem yazılı olarak iletişim kurmayı kolaylaştıran özellikler sunuyor.

Yeni Steam Chat ile birlikte, Discord uygulamasına çok benzer şekilde gruplar kurarak içindeki kişilerle oyun içi ya da dışında iletişim kurabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı favorilere ekleyerek istediğiniz zamanda rahatlıkla ulaşabilir ya da onları gruplara ve oyunlara göre kanallara ayırabilirsiniz.

Steam Chat ile birlikte daha GIFler, sosyal medya linkleri ve video linkleri de rahatlıkla gönderilebiliyor. Şu ana kadar geliştilen özelliklerle birlikte Steam, Discord’un elindeki topluluğun bir kısmını kazanabilir mi bunu zaman gösterecek. Yeni chat sistemini kullanabilmeniz için Steam uygulamasını açarak, sağ alttaki ‘“Friends and Chat’ bölümüne tıklamanız yeterli.

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