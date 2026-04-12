Vanspor FK: 0 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Vanspor FK sahasında Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu
Giriş: 12.04.2026 - 15:45 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Vanspor FK sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Van Atatürk Stadı'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Muhammed Kiprit kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 49'a yükselirken Vanspor FK 46 puanda kaldı.
1. Lig'in 36. haftasında Vanspor FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ