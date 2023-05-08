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VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı!

Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlarken, ilk yarının son anlarında sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Deniz Türüç'ün elle oynadığına hükmederek beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturup Galatasaray'ı öne geçirdi.

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  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta sarı-kırmızılılar VAR yardımıyla penaltı kazandı.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    45+7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Mertens'in ceza sahasına yaptığı ortaya Deniz Türüç yükselerek müdahale etti.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Sarı-kırmızılı futbolcular bu pozisyon sonrasında Deniz Türüç'ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulundu.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Ancak Meler ilk anda oyunu devam ettirirken, VAR uyarısı sonrası saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Karagümrük maçında kaçırdığı penaltıyla gündem olan Icardi, yine penaltıyı kullanan isim olurken, bu kez fileleri havalandırdı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    BİR PENALTI İTİRAZI DAHA!

    Galatasaraylı futbolcular, 42. dakikada da hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulundu. 
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    42. dakikada ceza sahasına giren Mauro Icardi, Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Hakem Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
  • VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı! - Galatasaray-Başakşehir maçı canlı

    Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.

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