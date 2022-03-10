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Türkiye Varlık Fonu, tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ülkemizdeki stratejik sektörlere yatırım yapma misyonu doğrultusunda, TVF ile LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin %55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı."

"17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD doları olarak belirlendi. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin %55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecek." denildi