"BİR ÖMRE YETMEYECEK KADAR GÜZEL ANILAR"



Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını, "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.